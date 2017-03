GNTM-Beauty Kim Hnizdo trägt ihre Haare jetzt schwarz!

Was für ein Look, Kim Hnizdo ist kaum wiederzuerkennen. Die GNTM-Beauty hat sich nun auf Instagram mit schwarzen Haaren gezeigt. Ganz schön krasse Verwandlung. Die normalerweise blonde Kim ist auf dem Foto mit einem tiefschwarzen Bob mit Pony zu sehen. Und ihre Fans sind absolut begeistert. Es wird eifrig kommentiert: „Schwarz steht dir extrem gut!! Solltest du mal ausprobieren“, „Solltest du mal genug vom blond haben: das steht dir richtig gut!!!“ und „Liebe Kim. Das dunkle steht dir äußerst gut... I Love it!!!“ heißt es unter dem Schnappschuss von begeisterten Anhängern des Models. Leider handelt es sich jedoch nur um eine Perücke für ein Shooting in Wien, wie Kim Hnizdo deutlich macht: „Black hair @ today shoot in Vienna.“

Ein Beitrag geteilt von Kim Laura Hnizdo (@kimlaurahnizdo) am 14. Mär 2017 um 10:54 Uhr

Kim Hnizdo ist drastische Veränderungen von GNTM gewohnt

Aber vielleicht ist die hübsche Kim Hnizdo jetzt ja auf den Geschmack gekommen. An radikale Typveränderungen dürfte das junge Model ja seit ihrer Zeit bei GNTM gewöhnt haben. Damals verpasste Heidi Klum der langhaarigen Kim einen feschen Kurzhaarschnitt. Als Kims damaliger Freund den neuen Look seiner Liebsten sah, brach er in Tränen aus. Das brachte ihn ins Dschungelcamp und einen Moderationsjob ein und Kim Hnizdo gewann „Germany’s next Topmodel“. Was Honey nun wohl zu den schwarzen Haaren seiner Ex-Freundin sagen würde? Ihre Fans sind zumindest, bis auf wenige kritische Stimmen, sehr begeistert von der „neuen“ Kim. Und so eine Perücke ist ja praktischerweise schnell auf den Kopf gesetzt, wenn man mal kurzfristig Lust auf einen neuen Look hat.