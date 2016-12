GNTM-Beauty Stefanie Giesinger: Doch keine Modelkarriere in New York?

Stefanie Giesinger gehört eindeutig zu einer der erfolgreichsten GNTM-Gewinnerinnen seit Lena Gercke. Die brünette Schönheit ist nämlich nicht nur als Model erfolgreich, auch in den sozialen Netzwerken hat sie sich einen Namen gemacht. Ihre Kanäle auf Instagram, YouTube und Facebook erfreuen sich größter Beliebtheit. Allein auf Instagram hat sie weit über 2 Millionen Follower, Tendenz steigend. Stefanie Giesinger hat also nicht nur als Model was drauf, sondern hat sich auch noch innerhalb kürzester Zeit zum Durchstarter als Influencer gemausert. Doch natürlich ist sie weiterhin als Model tätig und wollte nun ihre Karriere eigentlich in New York etwas antreiben.

Doch offenbar hat Stefanie Giesinger andere Pläne und will ihre Modelkarriere nun doch nicht mehr in New York fortführen. Sie erklärte „Bild“ gegenüber: „Ich werde Deutschland im Dezember doch noch nicht verlassen. Es gibt konkrete Gespräche mit einer Agentur, für die ich modeln werde. Jetzt kann es aber sein, dass ich nach Los Angeles gehe.“

Wagen Stefanie Giesinger und Marcus Butler den nächsten Schritt?

Das klingt ja auf jeden Fall ziemlich spannend. Vielleicht zieht das hübsche Model ja sogar gemeinsam mit ihrem Liebsten Marcus Butler zusammen in die USA. Die einstige GNTM-Kandidatin ist seit einiger Zeit mit dem YouTube-Star Marcus Butler liiert. Der lebt allerding in England: „Wir wechseln uns ab. Mal kommt er zu mir, mal ich zu ihm – aber klar, vermissen wir uns trotzdem sehr, wenn wir nicht beieinander sind.“ Das wäre ja möglicherweise Grund genug, gemeinsam umzuziehen. Aber ein bisschen Zeit bleibt den Turteltauben ja noch, um darüber nachzudenken.