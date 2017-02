Es scheint richtig ernst zu werden. GNTM-Gewinnerin Steafanie Giesinger ist bis über beide Ohren in den YouTube-Star Marcus Butler verliebt und es scheint, als würden die beiden Turteltauben nun bereits den nächsten Schritt wagen. Denn das Liebespaar hat offenbar keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung und will schon bald zusammenziehen. Das Model verriet „Grazia“ gegenüber: „Ich möchte mit Marcus mein Leben verbringen, ich liebe ihn so sehr. Uns steht die ganze Welt offen, weil wir von überall aus arbeiten können. Auf jeden Fall ziehen wir noch in diesem Jahr zusammen.“ Ob das gemeinsame Nest von Stefanie Giesinger und Marcus Butler in Berlin oder London gebaut wird, steht bislang jedoch noch nicht fest.

Stefanie Giesinger ist total verliebt

Stefanie Giesinger scheint sich ihrer Sache sehr sicher zu sein, offenbar hat das Model in Marcus Butler ihren absoluten Traummann gefunden: „Am Ende war ich sogar diejenige, die nach seiner Nummer gefragt hat. Ich habe mich dann Hals über Kopf in Marcus verliebt. Und liebe ihn wahrscheinlich jetzt mehr als er mich.“ Das kann man sich kaum vorstellen, bei den zuckersüßen Pärchenselfies, die das Paar in den sozialen Netzwerken teilt. Der YouTuber wird seine hübsche Freundin schon ordentlich zurücklieben. Aber vielleicht überrascht er sie auch einfach mit einem Antrag, wenn sie ihre gemeinsame Wohnung bezogen haben. Das Thema Hochzeit hatte Steffi nämlich auch schon im Kopf: „Generell ist mir eine Hochzeit sehr wichtig. So wurde ich auch erzogen. Bei uns in der Familie ist es so: Wenn es Liebe ist, wird geheiratet, und dann kommen Kinder. Wir sind aber noch jung und frisch zusammen.“