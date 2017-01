GNTM-Comeback: Heidi Klum und Wolfgang Joop sind wieder vereint!

Das ist ja mal eine Überraschung. Mit einem GNTM-Comeback von Wolfgang Joop hätte wohl niemand wirklich gerechnet, seit er aus der Jury in der Heidi Klum-Show ausschied. Die kommende Staffel von „Germany’s next Topmodel“ wird bereits gedreht und Modelmama Heidi Klum postet fröhlich Fotos nach Drehschluss in den sozialen Netzwerken. Und siehe da, Wolfgang Joop ist immer dabei. Damit hat Heidi es selbst öffentlich gemacht. Wolfgang Joop sitzt für die kommende Staffel wieder in der GNTM-Jury. Das wird treue Fans der Castingshow sicherlich sehr freuen, Wolfgang Joop hat die Jury seinerzeit definitiv bereichert. Allerdings war nach zwei Jahren wieder Schluss, Joop wollte sich wieder mehr auf seine eigene Firma konzentrieren.

Wolfgang Joop ist als Gast-Juror dabei

Doch nun hat er es sich wohl doch anders überlegt. Allerdings musste keiner der anderen Juroren um seinen Job bangen. Wolfagang Joop ersetzt nicht etwa Thomas Hayo oder Michael Michalsky, er wohnt der kommenden GNTM-Staffel lediglich als Gast bei. Wolfgang Joop wird auch erst in der zweiten Hälfte zu sehen sein, ob er dann nur in einer Folge vorkommt, ist bislang nicht bekannt. Doch offenkundig wurden die Szenen mit dem Stardesigner in den letzten Tagen in Los Angeles gedreht. Heidi Klum hat via Instagram ein Foto gepostet, welches sie im Bett mit ihren Jury-Jungs zeigt. Auf einem anderen Foto sitzt die GNTM-Gang beim Essen, auch der Gatte von Wolfgang Joop ist mit von der Partie. Die Schnappschüsse sehen nach einer Menge Spaß aus und wer weiß. Vielleicht findet Joop ja doch wieder Gefallen daran, dauerhaft in in die Jury zurückzukehren.