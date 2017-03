GNTM-Finale: Alle Details zur großen Show!

Beim GNTM-Finale denkt man irgendwie immer noch mit Schrecken an das Finale zurück, als plötzlich Halle evakuiert werden musste und die Show verlegt werden musste. Im vergangenen Jahr holte Heidi Klum ihre Mädels dann nach Mallorca und kürte dort die Siegerin. Und für dieses Jahr wurde auch wieder ein Plätzchen gefunden. Das große GNTM-Finale wird 2017 wieder in Deutschland stattfinden, in der der Arena in Oberhausen. 8500 Fans werden dem Spektakel beiwohnen dürfen und Heidi Klum und ihre Kollegen Michael Michalsky und Thomas Hayo werden sich ganz sicher wieder einige Überraschungen ausdenken.

Der Ticketverkauf startet paralel mit der nächsten Folge

Und mit dem Start der kommenden Folge am Donnerstag, 30. März 2017 um 20:15 Uhr startet auch der Ticketverkauf für das GNTM-Finale. Die Karten für die finale Show können online erworben werden, also gehört ganz sicher wieder eine ordentliche Portion Glück dazu, eins der begehrten Tickets zu ergattern.

