GNTM-Gewinnerin Alisar Ailabouni überrascht mit blonden Haaren!

Wow, das ist ja mal eine Veränderung! Alisar Ailabouni hat einen komplett neuen Look, das Model überrascht auf Facebook mit blonden Haaren. Das ist definitiv eine ziemliche Überraschung, denn die einstige GNTM-Gewinnerin syrischer Abstammung ist eigentlich für ihre dunkle Mähne bekannt. Was für ein mutiger Schritt von Alisar Ailabouni sich nun ihre Haare blond färben zu lassen. So eine krasse Verwandlung hat noch nicht einmal Heidi Klum gewagt, die sonst beim großen GNTM-Umstyling nicht sonderlich zimperlich mit den Kandidatinnen umgeht. Doch Alisar Ailabouni mit blonden Haaren um den Titel kämpfen zu lassen. Ist der Model-Mama dann doch nicht eingefallen. War auch nicht nötig, Alisar gewann mit ihrer natürlichen Haarfarbe.

Alisar Ailabouni erklärt ihren Fans, warum ihre Haare nun blond sind

Natürlich fragt einer ihrer Follower nach, warum Alisar Ailabouni nun plötzlich blonde Haare trägt und das erfolgreiche Model klärt auf: „War für eine Haar-Kampagne. Ist aber nicht so blond in echt, das war die Sonne im Foto, die das alles noch heller gemacht hat.“ Insgesamt kassiert die Beauty einige Komplimente für ihren neuen Look, die meisten ihrer Anhänger sind sich darüber einig, dass Alisar Ailabouni auch mit blonden Haaren sehr hübsch aussieht. Aber natürlich gibt es auch Gegenstimmen, die sie lieber mit ihrer natürlichen Haarfarbe mögen. Bleibt abzuwarten, ob das Model sich nun, da der Job vorbei ist, wieder dunkel färben lässt, oder die helle Haarpracht doch noch ein Weilchen beibehält.