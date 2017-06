GNTM: Gewinnerin CÃ©line Bethmann will ihr Preisgeld fÃ¼r OPs ausgeben

GNTM: Gewinnerin Céline Bethmann will ihr Preisgeld für OPs ausgeben - Schon länger gewinnen die Kandidatinnen bei Heidi Klum nicht nur den Titel und einen Modelvertrag mit OneEins, sondern kassieren auch 100.000 Euro Preisgeld ab. Doch was stellt eine 18-jähriges Mädchen wie Céline Bethmann mit so viel Geld an?

GNTM 2017: Sie ist eure Voting-Gewinnerin

Als erstes möchte sich GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann unters Messer legen. Was!? Was kann das schöne Model bloß an sich ändern wollen? Ihre Körperformen sind es glücklicherweise nicht. Und auch ihr Gesicht bleibt unangetastet. Es sind ihre Augen, die ärztliche Hilfe benötigen. Gegenüber Focus.de verrät sie, dass sie sich endlich die Augen lasern lassen will. Mit fast minus zehn Dioptrien ist das auch eine gute Idee. Und trotzdem übernehmen bei einer solchen Behinderung die Krankenkassen nicht die Kosten der OP.

Céline Bethmann hat ganz bescheidene Wünsche

Und so investiert Céline Bethmann klug in ihre Gesundheit. Nie mehr Brille tragen und auch keine Kontaktlinsen mehr. Die knapp 2000 Euro, die eine solche OP kostet waren für die 18-jährige GNTM-Gewinnerin vorher nicht zu schultern. Jetzt hat sie mehr als genug Geld. Doch sinnlos verprassen, oder es für Luxusgüter ausgeben, will sie das Geld nicht. Denn sobald ihre Augen geheilt sind, will sie mit klarem Blick und ohne Sehhilfen dann auch ihren Führerschein machen.