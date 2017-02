GNTM-Gewinnerin Luisa Hartema: Süßes Liebes-Statement

Am Donnerstag startet die zwölfte Staffel von "Germany's Next Topmodel". Wovon die Kandidatinnen dieses Jahr träumen, hat Luisa Hartema schon geschafft: 2012 gewann sie die beliebte Castingshow und ist seitdem als Model erfolgreich. Mit einem Instagram-Post machte die Schönheit nun deutlich, dass es auch mit ihrem Freund Keno nicht besser laufen könnte.

So glücklich ist sie mit Keno

Ein von LUHAR (@luisahartema_) gepostetes Foto am 3. Feb 2017 um 13:38 Uhr

Zu dem schönen Schnappschuss schrieb sie: "Du bist der Goldstaub; du bist das du und wir; du bist der Sonnenaufgang, vor vier Jahren, die Zeit rast." Die 22-Jährige scheint in Keno tatsächlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Zusammen haben sich die beiden auch schon ein altes Bauernhaus in Ostfriesland gekauft. Im Oktober erzählte sie GALA, was sie zu diesem Schritt bewegt hat:

"Wir sind beide ziemlich kreativ und lieben es, selber etwas zu bauen und zu verändern. In meiner alten Mietwohnung ging das natürlich nicht, deshalb haben wir ziemlich lange nach einem eigenen Haus gesucht. Wir wohnen jetzt seit circa vier Monaten hier. Es ist aber längst noch nicht alles fertig und noch sehr viel zu tun."

Und auch das Thema Hochzeit wurde bei dem Interview schon angesprochen: "Man träumt natürlich als Mädchen vom Heiraten – und hat auch schon ein paar Vorstellungen. Da wir so viel Platz haben, wäre es auf jeden Fall mein Wunsch, hier zu feiern. Aber wann es so weit sein wird, ist ja nicht meine Entscheidung, nicht wahr? Da bin ich altmodisch!"