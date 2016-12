GNTM: Heidi Klum holt sich Mac Folkes als Laufstegtrainer

Heidi Klum hat einen neuen Mann - und zwar für den Laufsteg! Wenn es am 9. Februar (20.15 Uhr, ProSieben) wieder heißt: "Wer wird Germany's Next Tompodel?" bekommen die Zuschauer ein neues Gesicht zu sehen. Wie die "Bild" berichtet, übernimmt der Star-Choreograf Mac Folkes dann nämlich die Rolle des Catwalktrainers und tritt damit in die Fußstapfen von Bruce Darnell und Jorge Gonzalez.

GNTM: Mac Folkes ist der neue Mann an Heidi Klums Seite Youtube

Und eine Heidi Klum holt sich nicht irgendwenn an ihre Seite. Mac Folkes arbeitet nicht nur für weltberühmte Agenturen wie „Ford Models“ und „Elite“, die den Runway-Trainer immer wieder für ihre jährlichen Supermodel-Wettbewerbe einsetzten. Er verhalf auch schon den Mädels bei "Holland's Next Topmodel" zum perfekten Walk.

Wie "Bild" berichtet, wird Mac Folkes "Team Thomas" bei den Vorbereitungen für den Laufsteg helfen.

Übrigens ist Mac Folkes nicht der einzige Neuling an Heidi Klums Seite. Die Model-Mama meint es ziemlich gut mit den weiblichen Zuschauern und holt auch das hübsche Male-Model Lars Burmeister in die Show. Bei GNTM wird es in diesem Jahr sicher nicht langweilig...