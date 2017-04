GNTM: Heidi Klum verlängert bei ProSieben

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von "Germany's Next Topmodel"!

Wer nach 12 Jahren der Casting-Show auf ProSieben noch nicht genug von Catwalk-Stolperern, Zickenkrieg und Umstying-Dramen hat, der kann sich jetzt beruhigt zurücklehnen - denn Heidi Klum und ihre "Meedchen" bleiben dem Sender auch weiterhin erhalten!

Wie ProSieben gerade in einer Pressemitteilung bestätigte, hat Heidi Klum ihren GNTM-Vertrag bei dem Sender um mehrere Jahre verlängert:

„ProSieben und Heidi Klum wollen weiter den Donnerstag zum schönsten Tag der Woche machen. Sie verlängern ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre“, verlautete das Statement.

Auch Model-Mama Heidi bestätigte ihre zukünftige Zusammenarbeit mit ProSieben und erklärte gegenüber dem Sender freudig:

„Niemals hätte ich zum Start vor zwölf Jahren gedacht, dass wir gemeinsam so lange Topmodels in Deutschland suchen werden. Aber mir macht die Show jedes Jahr aufs Neue unheimlich viel Spaß. Es ist toll, gemeinsam mit dem GNTM-Team unsere Topmodel-Reise anzutreten, mit den Mädchen zusammen zu arbeiten und ihre spannenden Entwicklungen zu beobachten. Deshalb freue ich mich sehr, für ProSieben auch in Zukunft auf die Suche nach ‚Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum‘ zu gehen.“

Es scheint also, als könnten Fans dem Ende der diesjährigen Staffel ganz gelassen entgegentreten - für neuen unterhaltsamen GNTM-Nachschub dürfte in den nächsten Jahren definitiv gesorgt sein!