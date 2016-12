GNTM: Lars Burmeister ist der neue Hottie an Heidis Seite

Hallöchen, schöner Mann! Heidi Klum hat einen neuen Kerl an ihrer Seite. Doch nicht etwa privat, sondern beruflich! Denn Hottie Lars Burmeister ist der Neue bei "Germany's Next Topmodel". Wie die Bild berichtet, wird er als Coach für die Mädels da sein.

Am 9. Februar startet die mittlerweile 12. Staffel der Castingshow. Und Heidi Klum setzt wieder auf die altbewährten Gesichter. Neben ihr nehmen wieder die Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo Platz. Doch die beiden Männer waren der Model-Mama am Ende wohl nicht genug. Und ihr neuer Kollege kann sich wirklich sehen lassen! Lars Burmeister ist selbst Model - sogar eins der bestbezahlten der Welt - kennt sich in dem Business somit bestens aus. Der Hamburger modelte schon für Hugo Boss, Mango oder Dolce & Gabbana. Was er zu bieten hat, teilt er aber auch gerne auf den sozialen Netzwerken - sehr zur Freude seiner weiblichen Fans.

Die genauen Aufgaben und wie oft wir Lars Burmeister zu sehen bekommen, ist aber leider noch nicht bekannt. Doch eines ist sicher: Mit ihm in der Show, kann sich Heidi Klum sicher über die eine oder andere Zuschauerin mehr freuen.