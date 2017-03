GNTM: Sarin Nowak ist heute Curvy Model

Manche GNTM-Gesichter bleiben eben doch im Gedächtnis. Auch wenn Sarina Nowak 2009 "nur" auf Platz 6 kam, ist ihr Gesicht doch eines, das man auch heute noch wiedererkennt. Acht Jahre später ist sie noch immer im Modelgeschäft und beweist einmal mehr, dass die Normen und Maße, die bei GNTM gelten eben nur einer von vielen Wegen ist, die zum Ziel der Model-Karriere führen.

Denn so, wie sie jetzt aussieht, hätte sie von Heidi Klum wohl kein Foto bekommen. Sarina Nowak hat heute richtig Kurven, die in der Mainstream-Model-Welt leider keinen Platz haben. Aber es ist eben nur eine Art von Model und Sarina Nowak hat ihren Platz gefunden.

Sarina Nowak hat einen anderen (besseren?) Weg gefunden

Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK(@sarina_nowak) am 19. Dez 2016 um 11:52 Uhr

Und im Gegensatz zu den meisten ihrer GNTM-Kolleginnen, hat sie den großen Sprung über den Teich geschafft. Sie lebt und arbeitet nun in Los Angeles. Auf Instagram können wir nun sehen, wie sexy das ehemalige GNTM-Nesthäkchen heute ist. Statt ihren Po und ihren vollen Busen wegzuhungern und wegzutrainieren, setzt sie ihre kurvenreiche Figur toll in Szene. Schließlich ist das heute ihr Kapital. In Los Angeles arbeitet sie als Curvy Model. Auch in London, Hamburg und Kapstadt steht die Blondine heute unter Vertrag.

Und nicht nur in der Modeindustrie kommt sie an. Ihre 70.000 Abonnenten bei Instagram überschlagen sich förmlich vor Lob und feiern Sarina Nowak für ihre "Embrace your curves!"-Einstellung.

Und wieder einmal stellt ein Ex-GNTM-Model unter Beweis, dass Heidi Klum und Co. eben nur eine Meinung von vielen darstellen.