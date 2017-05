GNTM-Siegerin CÃ©line: Schock nach dem Finale

Sie hat es geschafft! Wochenlang haben Heidi Klums Meeeedchen hart um den Titel "Germany's Next Topmodel" gekämpft. Doch am Ende kann es nur eine geben! Gestern wurde endlich die Siegerin gekürt: Céline Bethmann aus Koblenz ist das neue Topmodel. Die hübsche 18-Jährige weinte vor Glück und konnte es gar nicht fassen. Doch die Freude wird schnell getrübt - denn kurz nach dem Finale erwartet sie der erste Schock!

GNTM-Siegerin Céline Bethmann: Pöbeleien in den sozialen Netzwerken!

Auch wenn Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky an Céline Bethmann glauben und sie deswegen zur Siegerin gekürt haben, viele Zuschauer sind da ganz anderer Meinung. Und die machen ihrem Frust in den sozialen Netzwerken Luft! "Céline ist 0 8 15!", "Serlina wäre die bessere Wahl gewesen" oder "Wie schlecht... Schlechteste Entscheidung ever. Die kann nix außer langweilig aussehen und nicht auffallen...", ärgern sie sich auf der Facebook-Seite von "Germany's Next Topmodel.

GNTM-Siegerin Célina Bethmann: Keine Chance auf Karriere?

Und damit nicht genug! Die Zuschauer finden nämlich nicht nur, dass Céline Bethmann die falsche Siegerin ist. Sie rechnen ihr auch überhaupt keine Karrierechancen ein! "Naja, ist ja egal, der Vertrag geht nur ein Jahr und ob sie dann noch weiter modelt, ist fragwürdig", heißt es in zahlreichen Kommentaren. Ganz unbegründet sind diese Äußerungen nicht! Von vielen GNTM-Siegerinnen, wie z.B. Vanessa Fuchs hört man heute nicht mehr viel - zumindest, was die Modeljobs angeht.

Ob die Zuschauer da wirklich recht behalten, oder ob Céline Bethmann doch den großen Durchbruch schafft? Das wird sich wohl erst noch zeigen...