GNTM-Siegerin Kim Hnizdo zeigt ihren neuen Freund

Kim Hnizdo strahlt bis über beide Ohren und kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Und das aus gutem Grund! Die GNTM-Siegerin ist frisch verliebt - und nun zeigt sie erstmals ihren neuen Freund!

Kim Hnizdo ist wieder happy

Auf der Star Press Medianight absolvierte Kim Hnizdo ihren ersten Auftritt mit ihrem Liebsten. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist? Darüber schweigt das blonde Model allerdings. Doch wie es aussieht, sind die beiden schon seit einigen Wochen ein Paar. Denn schon Anfang Februar verriet Kim Hnizdo, dass sie nach dem Liebes-Aus mit Alexander "Honey" Keen jemand neues kennengelernt hatte. „Ich sage nur, ich werde meinen Valentinstag nicht alleine verbringen“, gab sie sich damals gegenüber "Bild" geheimnisvoll.

Jetzt darf endlich jeder ihr neues Glück sehen.

Kim Hnizdo: Kein Liebescomeback mit Honey

Damit ist das Kapitel Alexander "Honey" Keen wohl erst einmal abgeschlossen. Als das Male Model noch im Dschungelcamp saß, befeuerte er Gerüchte um ein Liebescomback. Am Lagerfeuer säuselte er: "Wenn man einmal mit jemand zusammen war und geliebt hat, verschwindet so eine Person nie ganz." Und auch Kim Hnizdo reagierte darauf. "Im Dschungelcamp hört man plötzlich solche Worte. Vielleicht ist ihm auch keine passende Antwort eingefallen. Ich weiß es nicht. Aber sollte da irgendwas sein: Ich bin kein Unmensch. Er kann gerne ein Gespräch unter vier Augen mit mir führen, ohne Presse", so die Blondine. Mittlerweile ist das Thema Liebescomeback aber wohl endgültig Geschichte...