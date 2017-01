Golden Globe Award 2017: Ryan Gosling und Emma Stone räumen ab

Wer hätte gedacht, dass sich im 2017, wo Musik durch Streamingdienste noch beliebiger und austauschbarer wurde, ausgerechnet ein Musikfilm die Golden Globe Awards dominiert. Insgesamt sieben Preise räumt "La La Land" ab. Vor allem gewinnt der Film die Kategorie "Bestes Musical / Komödie" und mit Ryan Gosling und Emma Stone gleichermaßen die Kategorien "Bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical" und "Beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical".

Die Golden Globes gelten für die Gewinner als Vorzeichen für die Oscars. Außer "La La Land" stand allerdings kein Film deutlich sichtbar hervor.

Bei den Serien war die Lage schon anders, "The Crown", "Atlanta" und "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" waren jeweils in mehreren Kategorien siegreich.

Hier noch einmal all Gewinner der Golden Globe Awards 2017:

Film

Bestes Filmdrama: "Moonlight"

Bester Schauspieler in einem Filmdrama: Casey Affleck ("Manchester By The Sea")

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: Isabelle Huppert ("Elle")

Beste Komödie/Musical: "La La Land"

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical: Ryan Gosling ("La La Land")

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical: Emma Stone ("La La Land")

Bester Nebendarsteller: Aaron Taylor-Johnson ("Nocturnal Animals")

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis ("Fences")

Beste Regie: Damien Chazelle ("La La Land")

Bestes Drehbuch: Damien Chazelle ("La La Land")

Beste Filmmusik: Justin Hurwitz ("La La Land")

Bester Filmsong: "City of Stars" (''La La Land")

Bester Animationsfilm: "Zootopia"

Bester nicht englischsprachiger Film: "Elle"

Serie:

Beste Serie - Drama: "The Crown" (Netflix)

Bester TV-Darsteller - Drama: Billy Bob Thornton ("Goliath")

Beste TV-Darstellerin - Drama: Claire Foy ("The Crown")

Beste Serie - Komödie/Musical: "Atlanta" (FX)

Bester TV-Schauspieler - Komödie/Musical: Donald Glover ("Atlanta")

Beste TV-Schauspielerin - Komödie/Musical: Tracee Ellis Ross ("black-ish")

Beste Miniserie: "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" (FX)

Bester Schauspieler Miniserie: Tom Hiddleston ("The Night Manager")

Beste Schauspielerin Miniserie: Sarah Paulson ("The People v. O.J. Simpson: American Crime Story")

Bester Nebendarsteller Miniserie: Hugh Laurie ("The Night Manager")

Beste Nebendarstellerin Miniserie: Olivia Colman ("The Night Manager")