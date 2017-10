Horror-Crash: Golf-Fahrer (27) kracht in Lkw - tot

Schlimmer Unfall auf der A8 in Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg). Ein 27-Jähriger krachte mit seinem VW Golf am Dienstagabend gegen 23 Uhr nahezu ungebremst in einen Lkw.

Dabei wurde das Auto bis zur hinteren Sitzbank unter den Lastwagen gepresst - so heftig war der Aufprall. Der 27-Jährige war sofort tot.

Trotz des schlimmen Zusammenstoßes bemerkte der Lkw-Fahrer den Unfall zunächst offenbar nicht. Er schleifte das Autowrack noch Hunderte Meter mit.

Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus

Laut Zeugenaussagen hatte der Golf Fahrer auf der dreispurigen Straße mit hoher Geschwindigkeit andere Autos überholt. Den Lkw schien er übersehen zu haben und rammte ihn mit großer Wucht.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.