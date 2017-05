Goodbye Deutschland: DJ Dennis Henning und Krümels Stadl im Disko-Zoff - Kein Unternehmer hat es gerne, wenn direkt um die Ecke ein Konkurrenzgeschäft eröffnet. Doch am Ballermann auf Mallorca dürfte die Lage nicht ganz so dramatisch sein. In Paguera, das ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt von Palma de Mallorca liegt und noch weitere 20 Minuten weiter von El Arenal liegt, ist die Lage natürlich etwas sensibler. Und so stehen sich nun zwei Auswanderer Parteien direkt gegenüber. DJ Dennis Henning im neuen "Tanzpalast" und Daniel und Marion Pfaff mit "Krümels Stadl".

Andrea und Dennis Henning sind gerade neu auf der Insel. Nachdem ihr Pizzalieferdienst in Gütersloh pleite ging, haben sie sich ein Herz gefasst und wollen auf Mallorca noch einmal neu starten. Sie möchte in einem Restaurant arbeiten, er will sich als DJ in der neuen Diskothek "Tanzpalast" versuchen. Doch genau dieser Job könnte ihm den Start auf Mallorca noch erschweren, denn den Platzhirschen von "Krümels Stadl" passt das überhaupt nicht.

Katastrophe in Krümels Stadl

Daniel und Marion Pfaff haben sich ihr neues Auswanderer-Leben bereits vor Jahren erarbeitet. Ihr Laden "Krümels Stadl" läuft gut und stabil. Dennoch ist ihnen der "Tanzpalast", der diese Saison neu eröffnet, ein Dorn im Auge. Paguera ist eben nicht El Arenal. Und so fahren die beiden "Goodbye Deutschland"-Stars schwere Geschütze auf. Die Technik wurde erneuert, die Tanzfläche vergrößert. Doch all die Mühen werden von mehreren kleinen Katastrophen torpediert. Einen Tag vor Eröffnung brennt bei ihnen der Keller und sie haben keinen Strom.

Bleibt die Frage ob Paguera groß genug ist für Krümels Stadl und den Tanzpalast. Krümls Stadl dürfte auf jeden Fall mit dem schon etablierten Namen punkten und hat auch diverse Promi-Acts die regelmäßig dort ihre Show machen. So kann ein DJ Dennis Henning im Tanzpalast alleine vom Namen her nicht mit einem Jens Büchner in Krümels Stadl mithalten. Die nächsten Monate werden zeigen, ob sich der noch neue Tanzpalast dennoch behaupten kann