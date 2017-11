Goodbye Deutschland: Gefängnis-Drama um René Zierl

Frisch verliebt und schon wieder getrennt! Der neue Freund des „Goodbye Deutschland“-Stars muss für mindestens drei Monate hinter Gitter!

Nur Ärger mit der Liebe! Nach seinem Ehe-Aus mit Marcel Krakow (27) hat sich René Zierl (46) neu verliebt! Doch drei Monate nach Beziehungsbeginn werden der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer und Kai Winter (22) schon wieder getrennt – weil der 22-Jährige seit vergangener Woche im Gefängnis sitzt!

Ein halbes Jahr ist die Trennung von René und Marcel nun her – und endlich schien es in Sachen Liebe für den 46-Jährigen wieder bergauf zu gehen. „Ich habe Kai vor drei Monaten über das Internet kennen- und lieben gelernt und ihn dann zu mir nach Mallorca eingeladen“, so der Party-Organisator zu "Closer".

Nach dem Gefängnis wollen sie ein neues Leben beginnen

Doch schnell stellte sich heraus: Seine neue Liebe hat ein Problem! „Er hat mir gebeichtet, dass er in seiner Vergangenheit viel Mist gebaut hat! Es geht dabei um Drogenkonsum, Körperverletzung und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.“ Die Konsequenz: eine offene Bewährungsstrafe, die letztlich wieder zur Haft ausgesprochen wurde, da der 22-Jährige die Auflage einer Therapie nicht eingehalten hat.

Nach intensiven Gesprächen hat das frisch verliebte Paar eine schwerwiegende Entscheidung getroffen, wie René berichtet: „Kai müsste eigentlich elf Monate absitzen. Sein Verteidiger hat uns aber geraten, dass er sich freiwillig stellt – denn dann könnte die Haftzeit auf drei bis vier Monate verkürzt werden.“

Vergangene Woche flog der Kult-Auswanderer daher mit seinem Schatz zurück nach Deutschland – und übergab ihn der Polizei. Aber er ist sich sicher: „Er hat die Chance, sich nach dem Gefängnis-Aufenthalt mit mir auf Mallorca ein neues Leben aufzubauen!“

Von Kameras begleitet wanderte das Paar nach Mallorca aus. Doch nach neun gemeinsamen Jahren scheiterte die Ehe, weil René sich beinahe von einem Stricher verführen ließ. Seit Kurzem liebt der Party-Organisator den 22-jährigen Kai.

