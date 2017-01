"Goodbye Deutschland": Jens Büchner trennt sich von Daniela

Jens Büchner trennt sich von Daniela – zumindest für drei Wochen. Der Kult-Auswanderer geht nämlich ins Dschungelcamp und ist auch schon in Australien gelandet.

Vox zeigt eine neue Folge von „Goodbye Deutschland“. Ein Kamerateam hat den Kult-Auswanderer vor dem Abflug nach Australien begleitet.

Jens Büchner gibt einen Ausblick auf die Folge: „Es wird unfassbar. Das gab es noch nie. Wir werden alles zeitgleich zeigen. Jens geht in den Dschungel - Was passiert zu Hause? Wie geht es auf Mallorca weiter? Ich bin wahnsinnig stolz auf 99pro und auf VOX, dass das möglich ist. Das ist echt geil. Schade, dass ich es nicht sehen kann. Aber ich versuche die erste Folge im Flieger zu gucken. Da gibt es ja WLAN. Es werden Hammersendungen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wenn ich sie sehe, wenn ich in drei Wochen wieder zurück bin“, sagt der Kult-Auswanderer gegenüber InTouch Online.

Vor der Abreise will Jens Büchner noch eine Babyparty schmeißen. Und wie wird Daniela in den drei Wochen alleine mit den Kindern zurecht kommen? Das zeigt Vox am Montag um 20:15 Uhr bei „Goodbye Deutschland“.