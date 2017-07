Goodbye Deutschland: Patrick und Anja Lorenz haben sich getrennt - Wenn wir eines von "Goodbye Deutschland" mittlerweile gelernt haben, dann ist es, dass Würstchenbuden auf Mallorca oder sonst wo auf der Welt nicht immer die beste Idee für Auswanderer sind.

Im Falle von den Auswanderern Patrick und Anja Lorenz hat es das junge Ehepaar sogar die Ehe gekostet. Wie er gegenüber der Closer zugibt, haben sie sich jetzt getrennt. "Es ging einfach nicht mehr." Er schildert, wie sehr die Mammut-Aufgabe des eigenen Geschäfts im Ausland die Beziehung belastete.

Nach "Goodbye Deutschland" war es vorbei

"Der Stress mit unserer Bude hat sich auf unsere Ehe übertragen. Jetzt haben wir entschlossen, dass Anja erst mal zurück nach Deutschland geht", berichtet der "Goodbye Deutschland"-Auswander weiter. Ganz aufgegeben hat er seine Ehe jedoch noch nicht und baut darauf, dass Anja und ihm die Entfernung gut tut und sie doch noch einmal zueinander finden können. Immerhin haben sie auch zwei gemeinsame kleine Kinder.

Schon in der Show selbst sah man, dass Anja wieder nach Deutschland zurückkehren möchte. Damals erklärte Patrick Lorenz in "Goodbye Deutschland" noch: "Wir gehören zusammen, egal wie. Dann musst du auch mal einlenken. Ich weiß nicht, wie ich es ihr beibringen soll. Aber für mich ist es so: Ein Leben ohne meine Familie gibt es nicht."