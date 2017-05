Goodbye Deutschland: So geht es Didi und Hasi ein Jahr nach der Trennung - Es waren schwere Monate für "Hasi" Leithäuser. Nach 30 Jahren Ehe haben sie und Ehemann Dirk "Didi" Leithäuser sich getrennt. "Die Kinder melden sich nicht mehr. Mein Mann meldet sich nicht. Alle sind weg. Ich bin eben nicht der Typ, der gerne alleine ist", erklärte sie noch vor rund einem Jahr.

Jetzt ist Anke "Hasi" Leithäuser immer noch alleine in Italien mit ihrer Currywurstbude am Gardasee. Der Trennungsschmerz sitzt noch immer tief, doch will sie keinen Streit mehr mit Didi Doch die läuft auch nicht mehr so bombig. Zudem muss sie die ganze Arbeit alleine machen, was nicht immer ganz einfach ist. Und so muss sich Hasi etwas Neues ausdenken. Außerhalb der Saison macht sie jetzt auch Catering für Events. Bei all dem Stress möchte sie zumindest mit Didi Frieden schließen und schreibt ihm einen Brief.

Vertragen sich Didi und Hasi Leithäuser doch noch?

Didi Leithäuser eröffnet derweil gerade einen neuen Imbiss mit seiner neuen Freundin Sabine: Didi's und Bine's Main-Curry-Treff. Mitten im Stress der Eröffnung gibt es dann auch noch Streit zwischen Didi und seiner neuen Freundin Sabine wegen des Briefs. Die ist nicht so erbaut darüber, dass Hasi gewisse Bedingungen an den Frieden knüpft.

Immerhin scheint Didi Leithäuser das Friedensangebot anzunehmen. Lediglich zwischen den Frauen herrscht wohl auch bis auf weiteres dicke Luft.