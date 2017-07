Goodbye Deutschland: Wurstmann hat sich doch nicht getrennt

Es war ein Schock für alle "Goodbye Deutschland"-Fans: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Patrick Lorenz, auch bekannt als "Der Wurstmann", und seine Frau Anja getrennt haben sollen. Nun meldet sich der Auswanderer selbst zu Wort und sagt: Alles falsch. Es hat nie eine Trennung gegeben.

"Wie, getrennt? Ich hab doch meinen Ehering an, ich telefonier jeden Tag mit meinem Schatz", erzählt Patrick Lorenz gegenüber "Bild" von seiner ersten Reaktion. „Meine Frau und ich waren schockiert."

Patrick Lorenz mit seinen Kindern Facebook/Patrick Lorenz

So kam es zu den Trennungs-Gerüchten

Aber wie konnte es dann überhaupt zu den Gerüchten um die Trennung von Patrick und Anja Lorenz kommen? Schuld waren wohl die Schwierigkeiten, mit denen das Paar aus Frankfürt zu kämpfen hatte. Seitdem sie im März 2016 von Deutschland nach Mallorca ausgewandert sind und eine Würstchen. Bude auf Mallorca eröffnet haben, hatten sie es nämlich wirklich nicht leicht.

Die Konkurrenz auf Malle ist groß: Direkt gegenüber vom „Crazy Curry Wurst Haus“ der Auswanderer eröffnete Ballermann-Blondine Melanie Müller ihre Wurst-Bude. Dazu kommt, dass Anja Lorenz mit den Kindern weiterhin in Deutschland lebt. Klar ist das nicht leicht für das Paar, aber sie lieben sich. Dennoch: Die räumliche Trennung war es wohl, die am Ende zu den Gerüchten um ein Liebes-Aus des Pärchens führte.

Lange soll Patricks Frau nicht mehr in Deutschland bleiben

„Sie lebt ja nicht hier mit mir, weil mein Kleiner da ja auch in den Kindergarten geht. Das war der Schritt schon damals vor der Auswanderung, weil du ja nicht weißt, wie es hier läuft. Deshalb haben wir gesagt, sie bleibt die ersten drei, vier Jahre mit den Kindern erst mal in Deutschland“, so Patrick Lorenz zur "Bild".

Und er geht noch weiter: Im dem Gespräch erzählt er auch, dass seine Frau und er sogar darüber nachdenken, dass sie die kommende Saison mit den Kids in Malle bleibt. Schließlich würde es gerade sehr gut laufen mit dem Geschäft. Von Trennungs-Gedanken also tatsäcchlich keine Spur...