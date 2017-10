"Goodfellas"-Star Chuck Low ist tot

Traurige Neuigkeiten aus Hollywood! Schauspieler Chuck Low ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Das berichtet aktuell das amerikanische Portal "Page Six".

Chuck Low starb bereits im September

Seine letzten Jahre verbrachte Chuck Low bereits in einem Pflegeheim in New Jersey. Dort starb er breits am 19. September. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Chuck Low war eng mit Robert De Niro befreundet

Chuck Low wurde vor allem durch den Film "Goodfellas" bekannt in der er die Rolle des Morrie spielte, ein Mafia-Klassiker. Dort spielte er an der Seite von Hollywood-Legende Robert De Niro. Den lernte er bereits in den 70er Jahren kennen, als er ihm eine Wohnung vermietete.

Chuck Low war auch in den Klassikern "Es war einmal in Amerika" und "Die Sopranos" zu sehen. Nun trauert Hollywood um den beliebten Darsteller.