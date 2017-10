Gord Downie: Der Sänger ist tot!

Gord Downie ist tot. Der Sänger starb im Alter von 53 Jahren.

Durch die beliebte kanadische Band „Band The Tragically Hip“ wurde er bekannt. Die Band teilte auf ihrer offiziellen Website mit, dass Familienangehörige und Freunde in den letzten Stunden bei ihm gewesen sind.

Zwar ist die Todesursache nicht bekannt, jedoch litt er an Krebs – daran könnte er möglicherweise gestorben sein. „Wir alle wussten, dass es so kommen würde, aber wir hofften, dass es nicht so kommen würde“, sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

Die Band hatte ihr letztes Konzert im Jahr 2016 gegeben – mehr als 11 Millionen Zuschauer verfolgten das Konzert im Fernsehen, wie die dpa berichtet. In den 80er Jahren wurde die Band gegründet und feierte danach große Erfolge. Eine weltweite Bekanntheit blieb aber aus, in Kanada war Gord Downie ein Mega-Star. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.