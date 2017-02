"Gossip Girl"-Star Penn Badgley hat geheiratet

Hollywood hat einen Junggesellen weniger! "Gossip Girl"-Star Penn Badgley hat völlig überraschend und still und geheiratet! Er gab seiner Freundin Domino Kirke in New York das Ja-Wort.

Penn Badgley ist jetzt Ehemann und Stiefpapa

Penn Badgley und Domino Kirke sind seit 2014 zusammen, jetzt haben sie Nägel mit Köpfen gemacht und haben den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Auf dem süßen Hochzeits-Schnappschuss wirken die beiden mehr als happy und strahlen bis über beide Ohren! Doch nach dem Ja-Wort ist Penn Badgley nicht nur Ehemann, er übernimmt jetzt auch die wichtige Rolle des Stiefpapas, denn die Sängerin hat bereits den achtjährigen Sohn Cassius aus einer früheren Beziehung.

Penn Badgley hat einige berühmte Exen

Bevor Penn Badgley seine große Liebe Domino kennengelernt hat, war er bereits mit einigen berühmten Promi-Ladys zusammen. Am Set von "Gossip Girl" lernte er Blake Lively kennen und lieben. Die beiden waren drei Jahre zusammen. Anschließend war er zwei Jahre lang mit Promi-Tochter Zoe Kravitz liiert.