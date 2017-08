Grace Capristo: Sexy Rücken-Foto begeistert Fans!

Oh la la! Ein sexy Rücken kann wirklich entzücken! Musikalisch ist es um Mandy Grace Capristo ja in der Vergangenheit etwas ruhiger geworden. Zwar hat sie hier und da mal einen Auftritt, aber an die großen Monrose-Erfolge kann sie nicht anknüpfen. Was den Sexappeal angeht, ist Mandy Grace Capristo aber ganz weit vorne. Und das hat sie jetzt wieder mit einem sexy Schnappschuss bewiesen.

Mandy Grace Capristo zeigt Haut

Bei Facebook teilte sie eine Foto von sich am Klavier. Nur im Bikini-Oberteil zeigt sie viel Haut. Ganz schön sexy! "Lerne jetzt das Piano, damit bei Wikipedia #realartist steht", kommentiert Mandy das Bild.

Lerne jetzt das Piano, damit bei Wikipedia #realartist steht Hey fans: what should I play for you? Posted by Grace Capristo on Dienstag, 1. August 2017

Mandy Grace Capristo begeistert ihre Fans

Die Fans der Sängerin sind begeistert. "Love this back", "Schöne Piano Spielerin. Du bist der Wahnsinn Grace" oder "Mega sexy", lauten die vielen Kommentare. Bei dem Anblick wird die Musik doch glatt zur Nebensache...