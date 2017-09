Grant Hart ist tot. Der US-Musiker soll an einer Krebserkrankung gestorben sein.

Gemeinsam mit seinen seinen Freunden Greg Norton und Bob Mould gründete Grant Hart im jahr 1979 die Band Hüsker Dü. Sie veröffentlichte mehrere Alben, darunter auch der Klassiker „Zen Arcade“. Grant Hart war Songwriter und einer der wenigen Hauptmusiker der Band, die Schlagzeug spielten. Einer der größten Hits von Hüsker Dü war „Don‘t Want To Know If You Are Lonely“.

Im Jahr 1987 wurde die Band aufgelöst. Grant Hart gründete danach das Alternative-Rock-Trio Nova Mob. Bis zu seinem Tod veröffentlichte er mehrere Soloalben. Grant Hart war in den 1980ern heroinabhängig und bei ihm wurde HIV diagnostiziert – das stellte sich wenige Monate jedoch als Irrtum heraus. Im Alter von nur 56 Jahren ist er nun an einer Krebserkrankung verstorben.