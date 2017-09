Graue Maus: So brav sah Shirin David vor einigen Jahren noch aus

Wer Shirin David kennt, der weiß, dass sie sich immer perfekt in Szene setzt. Ausgefallene Outfits, verrückte Frisuren und auffälliges Make-Up gehören für sie einfach mit dazu.

Früher sah die 22-Jährige allerdings weniger nach Paradiesvogel und mehr nach grauer Maus aus. Auf ihrer Instagram-Seite postete der YouTube-Star nun ein Video aus jungen Jahren von sich. Darin präsentiert sie sich als Mini-Ballerina und tanzt wie wild mit ihrem Zauberstab umher.

Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am 29. Sep 2017 um 12:12 Uhr

Technisch klappte es mit sieben Jahren noch nicht so gut, dafür punktet Shirin mit niedlichen Engelsflügeln und humorvollen Hashtags bei ihren Fans. “Yung Babsi back in the days with them skills. Mama hat gesagt ich hab gefreestyled”, schreibt die DSDS-Jurorin zu dem Video und beweist, dass sie heute über ihren improvisierten Tanz lachen kann.