Grausame Tat: Mann zündet Kinder in Kita an - 7 Tote!

Diese grausame Tat erschüttert die ganze Welt! In Brasilien drang ein 50-jähriger Mann in einen Kindergarten ein, übergoß die Kinder mit Alkohol und zündete sie anschließend an!

Sechs Kinder und eine Erzieherin starben

Das Drama ereignete sich am Donnerstag. Bei der Tat wurden viele Menschen verletzt, viele davon schwer. Insgesamt sollen ca. 50 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Doch nicht alle überlebten! „Heute Morgen sind vier Kinder und eine Erzieherin bei lebendigem Leib verbrannt, als ein Wachmann Alkohol über seine Opfer und sich selbst goss“, erklärte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Minas Gerais. Wie später berichtet wird, seien zwei weitere Kinder an ihren Verletzungen verstorben. Die Kleinen waren erst vier Jahre alt!

Der Täter ist tot

Auch der Täter erlitt bei seiner Tat schwere Verletzungen und starb Stunden später in einem Krankenhaus. Wie Medien berichten, arbeitete der Mann viele Jahre als Wächter in dem Kindergarten. Er soll psychisch krank gewesen sein.