Grausame Tat: Vater tötet Tochter live bei Facebook!

Es ist eine Tat, die die ganze Welt schockiert! In Thailand tötete ein Vater seine 11 Monate alte Tochter und filmt die furchtbare Tat live auf Facebook.

Wuttisan W. erhängte seine Tochter

Der 20-Jährige Wuttisan W. filmte, wie er seinem Baby eine Schlinge um den Hals legte und es danach vom Haus in Phuket hängen ließ. Anschließend zog er es hoch und beendete das Video, wie die Polizei berichtet. Danach tötete sich Wuttisan W. selbst - jedoch ohne Kamera.

Insgesamt machte er zwei Videos zu dem Mord seiner Tochter.

Seine Frau ist fassungslos

Die Leichen von Wuttisan W. und seiner Tochter wurden nebeneinander aufgefunden. Zurück bleibt Fassungslosigkeit - besonders bei der jungen Mutter und Frau Jiranuch Trirat. Der leitende Ermittler erklärt gegenüber Reuters das Motiv für die furchtbare Tat: „Er hatte Paranoia, dass ihn seine Frau verlässt und nicht liebt.“

Bevor die Videos bei Facebook nach knapp 24 Stunden gelöscht hatte, klickten das erste 112 000 Menschen an und das Zweite sogar 258 000. Auch die Mutter des Kindes soll es gesehen haben.

Verklagt wird Facebook deswegen nicht vom Ministerium. Aber ein Facebook-Sprecher in Singapur erklärt schockiert: „Solche Inhalte haben absolut keinen Platz auf Facebook.“

Immer mehr Taten werden bei Facebook geteilt

Es ist nicht die erste grasame Tat, die ihren Weg auf Facebook findet. Vor einiger Zeit filmten sich junge Männer in Chicago dabei, wie sie ein Mädchen vergewaltigten. Außerdem nahm sich eine Schülerin in den USA im Live-Video das Leben. Letzte Woche war auf Facebook ein Video eingestellt worden, das zeigte wie ein Mann in Cleveland erschossen wird.