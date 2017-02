"Grill den Henssler": Hört Steffen Henssler auf?

So richtig Dampf hat Steffen Henssler nicht abgelassen, aber es reicht umd zu sehen, dass am Set von "Grill den Henssler" offenbar große Unzufriedenheit herrscht.

"So ein paar Sachen haben mich auch ordentlich genervt“, gesteht er gegenüber Bunte.de bei der Eröffnung seines neuen Restaurants "Ahoi". Und offenbar sind es auch Personen am Set, die ihn genervt haben. „Es haben mich welche genervt, ja – und auch gewisse Dinge“, gesteht er weiter.

In der nächsten Staffel soll es außerdem noch einige Änderungen geben. Ob die der Grund für die kippende Stimmung von Steffen Henssler verantwortlich sind?

Schon seit dem letzten Jahr Ärger bei "Grill den Henssler"

Vor sich genommen klingt das alles nicht ganz so dramatisch, doch es ist nicht das erste Mal, dass von einer Schieflage hinter den Kulissen von "Grill den Henssler" berichtet wird. "Wir hatten früher einen sensationellen Chef und einen der besten Produzenten in Deutschland. Heute hat man so kleine Vollpfosten!", wetterte Ex-Juror Heinz Hormann im letzten Jahr über die Sendung.

Gegenüber die Closer kündigte er schon an, dass auch Steffen Henssler äußert ungehalten über verschiedene Änderungen sei: "Dann hat Steffen gesagt, wenn der Heinz nicht mehr mitmacht, dann mache ich auch nicht mehr mit! Jetzt haben sie den Steffen mit viel Geld totgeworfen, damit der weitermacht."

Im April wird es auf jeden Fall noch eine Staffel "Grill den Henssler" geben. Wie lange Steffen Henssler danach aber noch weitermacht, ist ungewiss. Im Moment sieht es dafür ziemlich schlecht aus.