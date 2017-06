Grill den Henssler: Juroren lästern über Steffen Henssler - Dass die Stimmung bei "Grill den Henssler" hinter den Kulissen nicht mehr nur rosig war, enthüllte bereits Heinz Hormann vor längerer Zeit. Jetzt, wo Steffen Henssler Vox den Rücken gekehrt hat und bei ProSieben unter Vertrag steht, kommt eine Menge Unmut an die Oberfläche. Und ausgerechnet diejenigen, die mit ihm gemeinsam vor der Kamera standen, teilen nun aus.

"Grill den Henssler": Jury vs. Steffen Henssler

So äußert sogar der sonst stets positive Reiner Calmund kritisch gegenüber der OK!: "Steffen ist krampfhaft ehrgeizig und hat eine große Klappe." Das mag vielleicht etwas negativer klingen, als Publikum-Liebling Calmund es vielleicht meint, doch die Äußerungen von Ex-Jurorin Natalie Lumpp sind da schon eindeutiger. "Nee, nett ist der eigentlich nicht. Backstage ist er nicht wirklich der Lockere", sagt sie.

Damit greift sie unmittelbar das Image von Steffen Henssler an. Im TV präsentiert er sich stets als entspannter, nicht ganz konventioneller Koch, der vieles nicht so ernst nimmt. Allerdings ist Henssler mit Sicherheit nicht der erste Prominente, dem nachgesagt wird, backstage nicht annähernd so witzig und locker zu sein, wie sie sich vor laufenden Kameras geben.