Großartige Neuigkeiten: Pietro Lombardi kann es kaum fassen

Pietro Lombardi kann es kaum fassen. Nach der Trennung von Sarah widmete der Sänger sich wieder vermehrt der Musik und startete seinen eigenen YouTube-Kanal. Nun zeigen sich die ersten Erfolge.

Seinen aktuellen Song scheinen die Fans wirklich sehr zu mögen. „Unglaublich!!!!!“, schreibt Pietro auf seiner Facebook-Seite. „Danke für über 4 Mio Aufrufe in 4 Tagen. Ihr seid der Hammer. Schon ganz bald kommt was Neues.“

Auch wenn die Trennung sehr hart war, scheint sie Pietro in Sachen Karriere einen großen Schub gegeben zu haben. In Zukunft werden wir sicherlich noch mehr von ihm hören, denn der Sänger kündigte vor wenigen Wochen an, dass er für 2017 viele weitere Projekte in Planung habe.