Große Sorge: Fritz Wepper mit Helikopter ins Krankenhaus eingeliefert

Große Sorge um Schauspieler Fritz Wepper (75)!

Der "Um Himmels Willen"-Star soll wegen einer Infektion auf die Intensivstation einer Innsbrucker Klinik eingeliefert worden sein.

Wie die Bild berichtet, hätte Fritz Wepper bei einem Besuch in Tirol plötzlich an Schmerzen und Fieber gelitten, weshalb er mit dem Helikopter in die Uniklinik nach Innsbruck geflogen worden sei.

Wie die Zeitung erfahren haben will, soll die Ursache für die Schmerzen in einer Entzündung an der Hüfte liegen, an der Wepper vor zehn Jahren ein künstliches Gelenk implaniert worden war.

Ehefrau Angela Wepper enthielt sich bisher jeder Stellungnahme, eine Sprecherin der "Um Himmels Willen"-Produktionsfirma ndf erklärte dagegen zuversichtlich:

"Wir sind uns aber sicher, dass Herr Wepper bald wieder vor der Kamera steht.“

Erst im letzten Jahr hatte sich der 75-Jährige von einer aufwendigen Operation am Herzen erholt.

Bleibt zu hoffen, dass Fritz Wepper bald wieder auf dem Weg der Genesung ist.