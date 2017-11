Im Jahr 2009 bekam Daniel von Schweden eine Niere transplantiert. Diese wurde ihm von seinem Vater gespendet. Seitdem muss der 44-Jährige täglich Medikamente nehmen.

Gesundheitsthemen liegen dem Prinzen deshalb besonders am Herzen. Bei einer Rede brach er nun fast in Tränen aus, als er darüber sprach, dass Menschen etwa sechs Jahre weniger leben, wenn sie sich nicht bewegen. Als er dies auf seine Tochter Estelle bezog, stand ihm der Schmerz ins Gesicht geschrieben. „Unser kleines Mädchen wird im Februar sechs Jahre alt. Allein der Gedanke, ich vermag kaum darüber zu reden, einen Monat oder gar ein Jahr ihres Lebens aufgrund von Krankheit zu verpassen, bricht mir das Herz“, so der Familienvater.

Spricht da etwa die Angst aus ihm, seine beiden Kinder nicht aufwachsen sehen zu können? Je nach Umständen können Betroffene acht bis 30 Jahre mit einer neuen Niere leben. Wie lange das neue Organ mitmacht, weiß Daniel nicht. Umso mehr genießt er jeden Moment mit seinen Liebsten. „Wenn man krank wird, wie ich es selbst erlebt habe, schätzt man das Essen mit Freunden und den ganz normalen Alltag am meisten“, erklärt er.