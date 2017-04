"Es ist so traurig vom Tod von Doris Roberts zu hören", "Oh Gott, Doris Roberts ist gestorben", "Jonathan Demme und Doris Roberts an einem morgen.... RIP", solche Kommentare häufen sich aktuell in den sozialen Netzwerken. Fans trauern um die beliebte Schauspielerin Doris Roberts. Das Skurille: Die ist bereits vor einem Jahr gestorben!

Doris Roberts ist tot: "Alle lieben Raymond"-Star mit 90 verstorben

Doris Roberts wurde 90 Jahre alt

Doris Roberts verstarb bereits am 17. April 2016. Sie wurde 90 Jahre alt. Doch viele Fans scheinen dies jetzt erst mitbekommen zu haben. Zahlreiche von ihnen teilen zu ihren Postings eine Artikel des Online-Portals "TMZ" über den Tod der Schauspielerin - aus dem vergangenen Jahr. Scheit als hätten die User das Datum einfach übersehen...

TMZ hat keine Erklärung dafür

Wieso der Tod von Doris Roberts so plötzlich wieder aufkommt, kann sich auch das Portal "TMZ" nicht erklären. "Doris Roberts 1. Todestag war bereits letzten Montag ... deswegen haben wir keine Ahnung, wie wir diese verspätete Reaktion erklären können. Entweder haben die Leute die ganze Zeit unter einem Stein gelebt oder... Nein, das ist die einzig mögliche Erklärung...", schreiben sie auf ihrer Seite.