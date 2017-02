GTNM-Model Betty Taube: Ehe-Aus nach nur 4 Monaten Ehe?

Erst im November gaben Betty Taube und ihr Liebster Koray Günter voller Stolz bekannt, dass sie geheiratet haben. Mit einem süßen Schnappschuss ihrer Eheringe machten sie die frohe Botschaft offiziell. Doch jetzt schockiert Betty Taube ihre Fans: Haben sie und Koray sich etwa schon getrennt?

Betty Taube hat ein gebrochenes Herz

Bei Snapchat postete Betty Taube ganz plötzlich ein gebrochenes Herz. Doch was ist passiert? Darüber schweigt die Beauty beharrlich. Doch auch bei Instagram wirkt sie auf ihrem letzte Foto in einem Flugzeug total traurig. Die Fans sind in Sorge. "Was ist passiert du bist ja gar nicht glücklich" und "Würd mich auch interessieren. Hoffentlich nichts Schlimmes", kommentieren sie erschrocken.

Betty Taube postet ein gebrochenes Herz Snapchat

Liebes-Aus nach eineinhalb Jahren Beziehung?

Betty Taube und ihr Fußballer sind erst seit Oktober 2015 ein Paar. Doch die beiden hatten es offenbar ziemlich eilig. Schon im Januar 2016 kamen die ersten Gerüchte auf, das Paar hätte sich verlobt. Und die bestätigte die Beauty. Im November 2016 heirateten Betty Taube und Koray dann standesamtlich. Im Sommer sollte außerdem noch ein großes Fest folgen. “Wir haben schon die perfekte Location, und es wird einfach unsere Traumhochzeit, weil Freunde und Familie sind da und das ist ja das wichtigste. Seine Familie ist sehr türkisch und eigentlich sind türkische Hochzeiten so riesig, 800 bis 1.00 Gäste, aber wir haben es relativ klein gehalten”, schwärmte das Model damals. Ob das Fest aber wirklich noch ansteht? Das wissen momentan wohl nur die beiden....