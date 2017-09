Gülcan Kamps: Endlich ein Baby?

Seit 10 Jahren sind Gülcan Kamps und ihr Sebastian mittlerweile verheiratet. Damals sagten sie vor laufenden Kameras "Ja" und ganz Deustchland konnte die Traumhochzeit mitverfolgen. Nun warten die Fans der Moderatorin auch sehnsüchtig auf Nachwuchs. Bisher allerdings vergeblich.

Dabei macht Gülcan Kamps kein Geheimnis daraus, dass ein Baby in Planung ist. Vor knapp einem Jahr erklärte sie: "Ich muss ganz ehrlich sagen, ab 30 ist wirklich so ein Alter, wo man als Frau darüber nachdenkt: ‚Och, Babies, das ist ein schönes Thema, das würde jetzt passen’. Es ist auf jeden Fall in der Planung!" Jetzt könnte es offenbar endlich geklappt haben!

Und dies ist nicht die einzige Überraschung von Gülcan Kamps...

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO: