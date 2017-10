Gülcan Kamps: Neuer Job als Freundschaftsbotschafterin

Schon vor einigen Tagen kündigte Gülcan Kamps an, ihr Comeback feiern zu werden. Nun verriet sie ihren Fans endlich, dass sie einen neuen Job hat und von nun an als Freundschaftsbotschafterin für sonnenklar.tv arbeiten wird.

Lange war es ruhig um die 35-Jährige Deutschtürkin geworden. Umso mehr dürfte sie sich deshalb über den neuen Moderationsjob freuen, in dem sie für bessere Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sorgen will. In einer Pressemitteilung verkündete der Sender, dass Gülcan zum „interkulturellen Austausch“ der beiden Länder beitragen soll.

Den Fans scheint die Aktion jedenfalls gut zu gefallen. „So etwas sollte viel mehr und vielfältiger praktiziert werden“, und „Tolle Sache!“, ist unter dem Post der Lübeckerin zu lesen.