Gülcan Kamps: So schlimm ist der Baby-Frust

Was ist bloß bei Gülcan Kamps (34) und Ehemann Sebastian los? Bereits vor einem Jahr sprach die Moderatorin davon, wie sehr sie sich über ein Baby freuen würde. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ab 30 ist wirklich so ein Alter, wo man als Frau darüber nachdenkt: Och, Babys, das ist ein schönes Thema, das würde jetzt passen. Es ist auf jeden Fall in der PlanungUnd nun das! Offenbar herrscht bei den beiden nach zehn Jahren Ehe nun großer Baby-Frust. Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: