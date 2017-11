Gülcan Kamps verkündet wundervolle Neuigkeiten!

Da strahlt Gülcan Kamps bis über beide Ohren - und sie hat allen Grund dazu! Die süße Moderatorin macht nämlich eine tolle Verkündung bei Instagram!

Gülcan Kamps: 16 000 Follower!

16.000 FOLLOWER #super #mega #special #dienstag #followers #loveyousomuch #thankyou #lovemyfollowers #happyguelcan Ein Beitrag geteilt von Gülcan Kamps (@guelcankamps) am 7. Nov 2017 um 2:23 Uhr

Zu einem Foto im Jennifer-Lopez-Gedächtnis-Versace-Look bedankt sie sich bei ihren Followern und freut sich über die ansteigende Zahl ihrer Instagram-Fans: "16 000 Follower!" Hach, wie toll. Und nicht auf Instagram läuft es toll für die Moderatorin. Auch beruflich startet sie wieder durch.

Beruflich läuft es für Gülcan wieder super

Gülcan Kamps hat nämlich einen neuen Job. Sie steht jetzt für sonnenklar.tv vor der Kamera. Dort ist sie nämlich als Freundschaftsbotschafterin unterwegs. Ein Jahr lang wird sie über die deutsch-türkische Freundschaft berichten. "Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich mich in der Türkei genauso wohl fühle wie in Deutschland. Gerade wegen der Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Menschen, freue ich mich jedes Mal, wenn ich wieder in die Heimat meiner Eltern zurückkehre", verkündet sie in der Pressemitteilung.