Guido Maria Kretschmer: Dramatische Kindheit!

Seine Fans kennen Designer Guido Maria Kretschmer eigentlich nur gut gelaunt. Woche für Woche unterhält er die Zuschauer bei "Shopping Queen" mit seinen witzigen Sprüchen. Doch der 51-Jährige hatte es nicht immer leicht!

Im Interview mit "Bild Stars" berichtet der TV-Star von seiner bewegenden Kindheit. Schon als kleiner Junge musste der Modedesigner mit der dramatischen Flucht seiner Familie von Schlesien nach Deutschland zurechtkommen.



"Ich bin mit dem Verlust von Heimat großgeworden“, berichtet Guido Maria Kretschmer. "Bei uns war es immer ein Thema. Deshalb habe ich ein anderes Gefühl für Flucht, weil ich immer denke: Wenn man seine Heimat verlässt, braucht es lange, bis das verarbeitet ist", gesteht er. Ein schlimmes Trauma, mit welchem seine Familie bis heute leben muss.

Guido Maria Kretschmer wollte seine Heimatstadt schon immer verlassen

Guido Maria Kretschmer wuchs in dem beschaulichen Städtchen Warendorf in Westfalen auf. Schon früh wusste er, dass er hier nicht bleiben wollte. "Als Kind hatte ich immer den Traum, irgendwo anders zu sein. Ich wollte da immer irgendwie weg."



Der Modeschöpfer erinnert sich: "Ich habe wochenlang an der Kreuzung gesessen, mit einem gepackten Köfferchen." Die Sehnsucht des TV-Stars nach der großen, weiten Welt muss schon als kleiner Junge sehr stark gewesen sein! Zum Glück hat Guido Maria Kretschmer den Absprung geschafft und Karriere gemacht.



"Wo ich mir selbst 10 Punkte geben würde, das ist für meinen Mut", erklärt der Designer im "Bild"-Interview. Der Einsatz hat sich gelohnt, denn mittlerweile ist der 51-Jährige nicht nur als Designer erfolgreich, sondern gehört zu den beliebtesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands!