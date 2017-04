Guido Maria Kretschmer wegen Otto-Spot im Shitstorm!

Ups, dieser Witz ging wohl nach hinten los! OTTO hat sich Star- Designer Guido Maria Kretschmer geschnappt und mit ihm einen witzigen Werbe-Spot gedreht. So dachte sich der Konzern das zumindest und ließ den Modemacher die haarigen Achseln einer jungen Dame mit „Du siehst so schön aus, aber die beiden Rauhaardackel würde ich lieber zu Hause lassen.“ Kommentieren. Flugs wirft Guido Maria Kretschmer der peinlich berührten Achselhaarträgerin ein Strickjäckchen zu, damit sie das flauschige Problem unter ihren Armen modisch verstecken kann. Das kommt nicht so richtig gut an.

OTTO und Guido Maria Kretschmer rechtfertigen sich

Auf YouTube wird unter dem Clip von OTTO ordentlich Dampf abgelassen: „OTTO ist irgendwie nicht am Puls der Zeit... Selbst H&M hat bemerkt das Achselhaare schön sind, wenn sich die Frau wohl fühlt. Solche Werbung ist nicht nur schon lange nicht mehr zeitgemäß, sondern promotet auch nur ein sehr langweiliges Bild von Schönheit. Schade. Und an alle Frauen die sich deswegen schlecht fühlen, OTTO sollte sich schämen! Bodyshaming ist weder witzig noch cool...“ und „Nice, Sexismus und Bodyshaming in Einem. Respekt, das muss man erstmal schaffen, so als Marketingteam im Jahre 2017.“ Wird gepöbelt. OTTO selbst versuchte noch die Wogen zu glätten: „Hey ihr Lieben, erstmal danke für euer Feedback. Wir möchten mit diesem Spot niemanden auf die Füße treten. Sondern mit einem Augenzwinkern zeigen wie man schnell mit einem einfachen Accessoire einen neuen Look um ein Kleid kreieren kann. Generell sind wir der Meinung, dass jede Frau – und auch jeder Mann – sich so zeigen soll, wie sie oder er sich schön und wohl fühlt. Also ob mit oder ohne Jäckchen - entscheidet jede/r selbst.“ Geklappt hat es nicht, die Gemüter blieben überhitzt. Und Guido Maria Kretschmer? Der betont, dass er ALLE Frauen so liebt, wie sie sind und jeder Dame kann machen was sie will.