Gunter Gabriel ist tot!

Was für ein Schock! Sänger Gunter Gabriel ist im Alter von 75 Jahren verstorben! Die traurige Nachricht bestätigte seine Agentur gegenüber "Bild". Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

2014 erlitt Gunter Gabriel einen Schlaganfall

Gunter Gabriel hatte in der Vergangenheit mit der Gesundheit zu kämpfen. 2014 berichtete er, dass er einen Schlaganfall hatte. Anstatt damals ins Krankhaus zu fahren, ging er auf die Bühne und trat auf. „Dienstagmorgen bin ich aufgestanden und hatte einen echten Schlenderkurs drauf. Weil ich nicht geschnallt habe, was los ist, habe ich dann aber abends trotzdem meine Vorstellung gegeben“, erklärt er jetzt der „Bild“-Zeitung. Erst nach der Veranstaltung ist er ins Krankenhaus gefahren. Diagnose: Leichter Schlaganfall. Nach nur einer Nacht hatte er sich selber entlassen. „Länger habe ich es da nicht mehr ausgehalten", erklärte er damals.

Gunter Gabriel hatte Herzprobleme, musste Medikamente nehmen

Nach dem Schlaganfall 2014 erklärte Gunter Gabriel auch, dass er seit zehn Jahren an Herzproblemen leide und eigentlich Medikamente nehmen müsse. „Eigentlich müsste ich einmal am Tag zum genau vorgeschriebenen Zeitpunkt meine Tabletten zur Blutverdünnung nehmen. Aber das habe ich nicht gemacht, manchmal tagelang nicht“, so Gunetr Gabriel gegenüber "Bild". Nach dem Schlaganfall wollte er das aber ändern. „Ich hatte Angst ohne Ende, bin immer noch geschockt! Ich bin mit dem Tod in Berührung gekommen. Das war eine Warnung vom lieben Gott.“​

Drei Jahre später trauert Deutschland wirklich um den Musiker!