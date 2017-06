Gunter Gabriel: In seinem letzten großen Interview sprach er über den Tod - "So will ich sterben" ist das Video betitelt, dass Gunter Gabriel noch kürzlich mit dem Portal "Überredet.com" gedreht hat. Insbesondere ging es in dem Gespräch auch um seine Freundschaft mit Musiklegende Johnny Cash und wie schwer Gunter Gabriel dessen Tod nahm. "Es war schrecklich", erinnerte sich Gunter Gabriel an seine letzte Begegnung mit Johnny Cash, bei der der US-Star bereits gezeichnet von seiner Lungenerkrankung war.

Auf sein eigenes Leben zurückblickend, sagte Gunter Gabriel, gehöre er nicht zu den Menschen, die sagen, sie würden alles nochmal genauso machen. Dennoch:

"Ich habe jedenfalls, trotz allem Rauf und Runter, ein großartiges, spannendes Leben gehabt. Ich wäre ein Schwein, wenn ich mich beklagen würde."

Dann nimmt das Interview eine Wendung, die jetzt in einem ganz anderen Licht erstrahlt. "Ich weiß, wie ich eigentlich wirklich sterben möchte. In Cowboystiefeln, aufrecht stehend, die Hände so heben und ich werde sagen: 'Gott sei Dank, die Scheiße ist vorüber'"