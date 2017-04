GZSZ: Clemens Löhr verlängert Vertrag!

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist Clemens Löhr in der Rolle als Alexander Cöster. Der Serien-Star hat jetzt seinen Vertrag verlängert.

Clemens Löhr ist weiterhin bei GZSZ zu sehen. Wie RTL bekanntgab, hat der Schauspieler seinen Vertrag verlängert. „Neue Stories von den „Seefelds“ und „Alexander Cöster“ bei #GZSZ: Clemens Löhr verlängert seinen Vertrag bei Serien-Producer Damian Lott“, teilte der Sender beim Kurznachrichtendienst Twitter zu einem Schnappschuss.

Neue Stories von den „Seefelds“ und „Alexander Cöster“ bei #GZSZ: Clemens Löhr verlängert seinen Vertrag bei Serien-Producer Damian Lott pic.twitter.com/EFMj3Mt4ns — RTL.de (@RTLde) April 3, 2017

Alexander war 20 Jahre mit Iris Cöster verheiratet und hat zwei Kinder. Lenny und Lucy sind jedoch schon erwachsen und gehen ihren eigenen Weg. Seine Beziehung zu Iris ging damals in die Brüche und seitdem kostet er das Singleleben voll aus. Dann hat er sich aber doch wieder verliebt – und zwar in seine alte Schulkameradin Maren. Die Fans dürfen sich also auf viele weitere spannende und emotionale Geschichten mit Clemens Löhr bei GZSZ freuen.