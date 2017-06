GZSZ: Anne Menden und Niklas Osterloh haben ihren Vertrag verlängert!

Gute Zeiten für alle GZSZ-Fans! Nachdem schon Wolfgang Bahro, Jörn Schlönvoigt und Felix von Jascheroff ihre Verträge bei der beliebten Serie offiziell verlängert haben, dürfen sich die Anhänger nun über zwei weitere Darsteller freuen, die ihnen noch länger erhalten bleiben: Anne Menden alias Emily und Niklas Osterloh aka Paul machen auch weiter!

Anne Menden und Niklas Osterloh: "Beide sind super happy!"

Auf der Facebook-Seite von GZSZ strahken die beiden glücklich in die Kamera und setzen stolz ihre Unterschrift! "Yeah, das sind gute Nachrichten! Anne Menden und Niklas Osterloh haben ihren Vertrag bei GZSZ verlängert und bleiben den Fans erhalten! Beide sind super happy, dass sie bei den Zuschauern so gut ankommen und freuen sich darauf, wie es mit ihren Serienfiguren "Emily" und "Paul" weitergeht", heißt es zu dem Foto.

GZSZ: Was erwartet Emily und Paul?

Anne Menden spielt schon seit 2004 die Emily und freut sich über weitere spannende Geschichten. "Natürlich gehe ich als Emily in die Verlängerung und bleibe GZSZ treu", strahlt sie. Niklas Osterloh ist erst seit Dezember 2016 dabei, doch er mauserte sich schnell zum Serienliebling. "Ich bin begeistert, dass meine Rolle 'Paul' bei den Zuschauern so gut ankommt. Es macht mir riesigen Spaß bei GZSZ und auch mein Hund Herrmann fühlt sich hier bei dem Team, was uns so herzlich aufgenommen hat, pudelwohl", schwärmt er.

Was Emily und Paul in der Zukunft erwartet? Man darf gespannt sein....