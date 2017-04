GZSZ-Anni: Linda Marlen Runge hat ihren Vertrag verlängert!

Nach dem Schock, das Janina Uhse „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verlassen wird, folgen nun endlich wieder gute Nachrichten. Anni-Darstellerin Linda Marlen Runge hat ihren GZSZ-Vertrag verlängert. RTL gegenüber hat sie verraten, was sie so an der Daily Sopa mag und warum für sie nur die Verlängerung infrage kam: „Mein Highlight ist es jeden Tag aufs Neue überhaupt dabei zu sein. Jeden Tag passieren jede Menge Highlights, wirklich! Weil ich großen Spaß an meinem Beruf habe und gerne in unserem Team arbeite.“ Klingt auf jeden Fall nach dem absoluten Traumjob, den Linda Marlen Runge da ergattert hat.

Linda Marlen Runge über Anni und Liebe

Und auch für ihre Rolle Anni geht es bei GZSZ aufregend weiter. Es wird sogar bereits über ein Liebecomeback mit Jasmin (Janina Uhse) spekuliert. Linda Marlen Runge sagt dazu: „Die große Liebe stirbt nie. So sehr sich Anni auch in den letzten Monaten bemüht hat: Ihre Liebe zu Jasmin ist nicht weniger geworden, eher das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, beide sind erwachsen geworden und vor allem Anni sieht jetzt in Jasmin das, was sie während ihrer Beziehung so vermisst hat. Sie ist eine starke, unabhängige und selbstbewusste Frau geworden und eigentlich jetzt genau der Mensch, den Anni an ihrer Seite braucht. Die beiden haben eine sehr enge Bindung und wenn sie beide der Liebe eine neue Chance geben, dann würde der Sache nichts mehr im Wege stehen.“ Ob das GZSZ-Traumpaar tatsächlich nochmal miteinander anbandelt, zeigt sich montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

GZSZ-Liebescomeback: Finden Anni und Jasmin wieder zusammen?

