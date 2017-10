GZSZ: Mega Baby-Überraschung!

Das ist mal eine mega Baby-Überraschung! Und noch etwas: Auch mit dem Paar, das wohl Nachwuchs erwartet, hätte vermutlich keiner gerechnet! Auf Instagram wurde auf dem offiziellen GZSZ-Profil ein Bild gepostet, auf dem Valentina Pahde (Sunny) und Max Braun (Luis Ahrens) sich liebevoll umarmen und dabei ein Baby im Arm halten.

Sind sie nicht süß? #gzsz #valentinapahde #maxbraun #family #happy #happyfamily #sweet #justforfun Ein Beitrag geteilt von GZSZ (@gzsz) am 20. Okt 2017 um 8:38 Uhr

Ist das also die Bestätigung dafür, dass die beiden das neue Serien-Paar werden und schon bald ein Soap-Baby bekommen? Die GZSZ-Fans fragen sich jedenfalls genau das. Die meistgestellte Frage in den Kommentaren: "Seid ihr ein Paar?"

GZSZ-Nachwuchs: Wundervolle Neuigkeiten für Emily und Paul!

Eine Antwort gibt es leider nicht. Jedoch einen Hinweis darauf, dass es sich bei dem Kind, das Max Braun da auf dem Arm hält, tatsächlich um ein Serien-Baby - und nicht nur um süßen Set-Besuch - handeln könnte: Es scheint eine Puppe zu sein.

Die Fans sind sich sicher: Das Baby ist nicht echt

"Sieht man am linken Arm, da kommt nach der 'Haut' der weiße Stoff", so ein GZSZ-Fan in den Instagram-Kommentaren. Viele andere stimmen zu, meinen ebenfalls ganz deutlich zu erkennen, dass das Kind eine Puppe ist.

Auch hierzu gibt es noch keine Aufklärung von offizieller Seite. Süß wäre dieses Dreier-Gespann ja...