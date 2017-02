GZSZ-Baby: Werden sie Eltern?

Gibt es bald ein GZSZ-Baby? Das wäre definitiv eine wundervolle Überraschung für alle Serienfans. Mit schwerem Herzen erinnert man sich an das furchtbare Baby-Drama um die kleine Leni. Die kleine Tochter von Sophie und Leon war nicht lebensfähig, das Baby verstarb noch im Mutterleib. Sophie musste ihre kleine Tochter tot zur Welt bringen. Ein schrecklicher Schicksalsschlag, der den GZSZ-Fans massiv zusetzet und an dem Sophie und Leon zu zerbrechen drohten. Die Situation wurde zur unerträglichen Belastung für ihre Liebe und am Ende konnte nur noch eine Therapie helfen.

Doch nun könnte die nächste Schwangerschaft im Drehbuch stehen, dieses Mal aber hoffentlich mit einem Happy End. Doch welches Paar könnte wohl über Nachwuchs nachdenken? Oder bleibt etwa gar keine Zeit, um sich großartig Gedanken zu machen? Seht HIER im VIDEO, welches GZSZ-Paar sich vielleicht schon bald über ein Baby freuen darf:

Es gab schon lange kein GZSZ-Baby mehr

Es ist tatsächlich schon ziemlich lange her, dass eine der GZSZ-Figuren ein Baby bekommen hat. Vor Sophie wurde zuletzt Emily schwanger, mittlerweile ist die kleine Kate mit ihren fast vier Jahren schon eine kleine Lady. Davor wurde Leon stolzer Vater des kleinen Oskar, der in diesem Jahr sieben Jahre alt wird. Und Johanna, die Tochter von Katrin und Jo ist schon in der Pubertät. Es wäre also wirklich schön, wenn es bei GZSZ mal wieder ein Baby geben würde. Schließlich gibt es einige Serienpaare, denen man das Babyglück von ganzem Herzen wünschen würde.